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Поврежден глаз и часть головы: полицейский в Прикамье спас девочку от злого пса
Общество
Поврежден глаз и часть головы: полицейский в Прикамье спас девочку от злого пса
pixabay.com  / 

Пермь, 7 августа. В Прикамье старший оперуполномоченный отдела МВД России «Суксунский» Игнат Ковалев стал настоящим героем для шестилетней девочки. Он спас ее от отцепившегося сторожевого пса.

Полицейский находился на «выходном» и занимался покраской забора возле своего дома, как вдруг услышал детский крик и зов о помощи.

«Игнат выбежал на улицу и увидел, как собака загнала девочку между соседним домом и надворными постройками. Голова и лицо ребенка были уже в крови, — пояснили ФАН в пресс-службе регионального МВД. — Ковалев подбежал и схватил пса за ошейник. Собака вела себя очень агрессивно и укусила полицейского за руку. Тогда он прижал животное к земле и связал его подручными средствами».

Отец девочки также выскочил на крики, увидел дочку в крови и сразу вызвал скорую. Медики обнаружили у ребенка укусы в области глаза и части головы. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Владелица собаки была найдена. Оказалось, что животное сорвалось с цепи, когда дома никого не было.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инспектор ППС, лейтенант полиции Александр Шардин спас человека в Перми. Мужчина пытался свести счеты с жизнью.

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