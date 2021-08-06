Разорвало на части: водитель грузовика погиб в жутком ДТП в Прикамье

Пермь, 6 августа. В Прикамье в пределах города Чусовой водитель большегруза «Скания» не справился с управлением и вылетел в кювет. Грузовик перевернулся, от чего его натурально разорвало на части.

ДТП произошло в пятницу, 6 августа, в 1:20 ночи, сообщает пресс-служба ГИБДД. Водитель фуры погиб, его пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. Данные водителя сейчас устанавливаются.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего. Инициирована проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 5 августа смертельное ДТП произошло на Нестюковском тракте в Прикамье. «Оку» буквально смяло при столкновении с КамАЗом.