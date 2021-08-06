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Священник в Прикамье задолжал 620 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Общество
Священник в Прикамье задолжал 620 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
pixabay.com  / 

Пермь, 6 августа. Священнослужитель из Прикамья был вынужден погасить 620 тыс. рублей штрафов ГИБДД.  Всего за ним числилось порядка 500 исполнительных производств.

Должник зарегистрирован на территории Белогорского монастыря. Долгое время он не выходил на контакт с сотрудниками ФССП и не реагировал на повестки.

«Задолженность погасить не пытался даже частично. Пристав принял решение ограничить его в правах на автомобиль. По данным ГИБДД за духовным лицом числилось несколько машин, на которых систематически нарушались правила дорожного движения», — рассказали ФАН в УФССП по Пермскому краю.

Установлено, что неплательщик сменил место жительства и находится в одном из монастырей Подмосковья.

В Пенсионный фонд РФ также было направлено постановление об удержании долга. И как только деньги стали принудительно снимать, священнослужитель в полном объеме погасил задолженность.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что крупный Александровский машиностроительный завод не смог исполнить свои финансовые обязательные перед кредиторами. Сумма задолженности составила порядка 2 млрд рублей.

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пермский край долги судебные приставы священнослужитель штрафы гибдд
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