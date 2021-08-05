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Promobot пригласил всех уволенных сотрудников Xsolla пройти собеседование на работу
Общество
Promobot пригласил всех уволенных сотрудников Xsolla пройти собеседование на работу
promo-bot.ru  /  Пресс-служба компании Промобот

Пермь, 5 августа. Компания Promobot пригласила уволенных сотрудников Xsolla на собеседование. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте компании.

«Мы хотим вас поддержать. Мы ни в коем случае никого не осуждаем, но как пермская компания не можем остаться в стороне. Приглашаем вас всех к нам на встречу. Мы будем рады представителям всех IT-профессий», — говорит робот в видеообращении.

Ранее директор крупной IT-компании Xsolla Александр Агапитов через сообщение в Twitter уведомил около 150 сотрудников об увольнении. Оно коснулось работников как в России, так и в США.

Promobot основан в 2015 году в Перми — является резидентом «Сколково», а также крупнейшим в Европе производителей сервисных роботов.

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