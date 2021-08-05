Буквально сплющило: ДТП с участием малолитражки и грузовика произошло в Прикамье

Пермь, 5 августа. Смертельное ДТП произошло на Нестюковском тракте в Прикамье. «Оку» буквально смяло при столкновении с КамАЗом.

Большегрузом управлял 65-лeтний водитель, который двигался co стороны трассы Пермь — Екатеринбург.

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По предварительной информации ГИБДД, при повороте налево он не уступил дорогу «Оке». Это привело к серьезному столкновению, в котором погиб 30-летний водитель отечественного автомобиля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жуткое ДТП случилось в понедельник, 2 августа, между Екатеринбургом и столицей Прикамья. Столкнулись «Волга» и Toyota Camry.