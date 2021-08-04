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Крупная IT-компания Xsolla объявила о массовом увольнении сотрудников в Перми
Общество
Крупная IT-компания Xsolla объявила о массовом увольнении сотрудников в Перми
vk.com  /  Шурик Агапитов

Пермь, 4 августа. Директор крупной IT-компании Xsolla Александр Агапитов уволил около 150 сотрудников. В Twitter сначала появился скриншот с обращением, подлинность которого в итоге подтвердилась.

«Вы получили это письмо, потому что моя команда биг дата проанализировала ваши активности в жире, конфлюенс, гугл почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как не вовлеченные и малопродуктивные сотрудники. Иными словами вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно», — сказано в сообщении.

Удивительно, но в вакансии hh.ru Xsolla указывает следующее:

«Мы организуем свой рабочий день с учетом спринтов и командной работы, сами решаем, во сколько начинать и заканчивать работу. Нам важны результаты, а не часы, которые были проведены в офисе».

Как стало известно ФАН, увольнение коснулось сотрудников компании как в России, так и в США.

Крупная IT-компании Xsolla уволила 150 сотрудников через сообщение в Twitter
twitter.com  / «МК»
Также в письме Агапитов говорит, что: понимает, что для многих это может быть шоком, но искренне верит, что все, что не делается, все к лучшему.

«Если бы я работал в Xsolla, и мне не пришло такое письмо, я бы сам уволился. Это какой-то треш. Оценивать работу по активностям в почте и чате», — говорится в одном из комментариев в соцсети.

«Ох уж эти KPI. Сами не заметят, как люди начнут клепать никому не нужные задачи в Jira вместо работы», — пишет другой пользователь.

Эксперт по найму сотрудников в России Алена Владимирская на своей странице в Facebook порекомендовала уволенным подавать в суд и писать заявление в трудовую инспекцию.

«Xsolla поможет сотрудникам найти место, где они будут получать еще больше, а работать еще меньше. Если вы хотите сохранить знакомство со мной, пожалуйста, напишите мне длинное письмо про все ваши наблюдения, несправедливость и благодарность», — сказано в обращении.

Агапитов основал Xsolla в 2005 году в Перми. Компания создает платежные и биллинговые решения для разработчиков и издателей видеоигр. В 2020 году ее выручка составила 67 млн долларов.

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