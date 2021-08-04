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Самолет АН-12М вынужденно сел в Перми после отказа двигателя

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:07
Происшествия
Самолет АН-12М вынужденно сел в Перми после отказа двигателя
aviaperm.ru

Пермь, 4 августа. Самолет АН-12М, выполнявший рейс по маршруту Иваново — Нижневартовск, произвел незапланированную посадку в Перми. Прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел в аэропорту Большое Савино. Командир воздушного судна принял решение о приземлении из-за отказа двигателя. Экстренные службы оперативно прибыли к месту посадки, которая прошла удачно. В результате происшествия никто не пострадал. На борту самолета было восемь членов экипажа. Следователи работают на месте инцидента и устанавливают все обстоятельства случившегося. Прокуратура взяла под контроль расследование ЧП.

Тем временем ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом.

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самолет посадка савино
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