Группа пермских наркодилеров отправилась за решетку на 94 года

Пермь, 4 августа. В столице Прикамья огласили приговор участникам организованной преступной группы. Их обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

В краевом МВД ФАН рассказали, что в 2016 году 45-летний мужчина и его гражданская жена через интернет-магазин под названием «Крокодил Гена» начали продавать запрещенные вещества. Причем, наркомаркет пользовался огромной популярностью.

«В нем «трудились» пять человек, среди которых, оптовые курьеры, закладчики, операторы. В незаконный бизнес была вовлечена и родная дочь фигурантки», — уточняют правоохранители.

Оперативники разрабатывали данную структуру на протяжении нескольких месяцев. Спецоперация проводилась весной 2018 года.

«Дом в Закамске брали штурмом. Был найден пакет с килограммом N-метилэфедроном, а также около 60 тайников, куда фигуранты уже успели разложить синтетику для потребителей. Помимо этого, было раскрыто порядка 60 уже оконченных сбытов запрещенных веществ, совершенных за два года», — пояснили в полиции.

Суд приговорил участников группы к различным срокам от 7 до 18 лет. В совокупности 94 года. Женщины отправятся в колонии общего режима. Мужчины — строгого.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что уголовное дело на директора турагентства в Прикамье, которая обвиняется в краже и мошенничестве, направлено в суд. От ее действий пострадало, как минимум, 18 жителей Березников и Соликамска.