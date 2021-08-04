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Отпала часть уха: в Прикамье пьяный отец жестоко избил сына
Россия
Отпала часть уха: в Прикамье пьяный отец жестоко избил сына
pixabay.com  / 

Пермь, 4 августа. В Прикамье 54-летний житель Соликамска отправится в колонию за жестокое избиение собственного сына. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью с «применением предметов, используемых в качестве оружия».

Мужчина проживал вместе с двумя своими сыновьями. В региональном МВД ФАН пояснили, что отношения между родственниками были сложными. Глава семейства нигде не работал и часто пил, из-за чего возникали конфликты и ссоры.

В один такой алкогольный вечер хозяин квартиры отдыхал со своими приятелями. Неожиданно он вдруг вспомнил, что один из его сыновей давно сломал дверь. Мужчина решил истребовать компенсацию за испорченное имущество.

«Как назло в этот момент оба родственника находились в состоянии опьянения. Пока отец ругался и кричал, сын сел на кресло и уснул. Мужчина пытался разбудить молодого человека, но тот не проснулся. Тогда злоумышленник взял в руки табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил им сына по голове. После чего ушел на кухню и продолжил пить. Его абсолютно не смутило, что молодой человек был весь в крови», — пояснили в полиции.

Только на утро посторонние люди вызвали скорую помощь. От полученных ударов у парня деформировалась верхняя часть левого уха, которая впоследствии отпала.

Суд отправил обвиняемого на пять лет и 10 месяцев в колонию общего режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми задержаны участники серьезной потасовки в одном из городских кафе. Отец откликнулся на жалобы сына и расстрелял его обидчика.

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Все новости / Россия / Отпала часть уха: в Прикамье пьяный отец жестоко избил сына
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