Экс-глава службы безопасности Сбербанка теперь готовит для пермяков мясные деликатесы

Чтобы получить вкусную и качественную колбасу, к мясу нужно добавить всего три ингредиента на букву «С» — соль, специи и совесть. Именно так говорит пермский производитель колбас и мясных деликатесов Александр Беккер.

Его судьба необычайно интересна, а жизнь насыщена. Это именно тот случай, когда человек сумел реализовать мечту, превратить хобби в бизнес. ФАН узнал историю Александра и его семьи, а он ответил на вопрос, как трансформировать любимое дело в прибыльное предприятие.

Беккер окончил Высшее военное училище тыла по специальности «Командная тактическая продовольственного обеспечения войск». Начинал офицерскую службу в должности начальника продовольственной службы полка — обеспечивал бесперебойное питание личного состава (больше тысячи человек) в пункте постоянной дислокации и на полевых выходах.

Предки Александра по отцовской линии — поволжские немцы. К началу Великой Отечественной войны дед Беккера был начальником строевого отдела Киевского военного училища бронетанковых войск, которое вместе с семьями офицеров эвакуировали в Кунгур.

«Дедушку отправили на строительство завода в Лысьву. Ни жилья, ни денег, ни документов — голодуха. Поэтому, сколько я себя помню, у нас в доме всегда были запасы муки, крупы, соли и спичек. А бабушка могла приготовить обед на всю семью практически из ничего, — вспоминает Александр. — Потом родители завели парочку свиней, бабушка делала настоящие немецкие колбасы, копчености и прочие вкусняшки. Вот оттуда, наверно, и пошла такая любовь».

permtpp.ru / Пермская торгово-промышленная палата

После развала СССР и перехода армии на контрактную основу он отказался подписывать договор и уволился. Вернулся в родной город к матери, поскольку больше жить было негде.

«В Лысьве мне предложили создать с нуля и возглавить службу безопасности местного отделения Сбербанка. Через год перевелся на аналогичную работу в Перми, но с большим объемом и, соответственно, большей зарплатой», — рассказывает Александр.

Затем в Сбербанке произошла оптимизация, и он попал под сокращение. Просто посчитал невозможным переезд в Санкт-Петербург, куда были переданы функции управления. Занялся поиском новой работы, которую в силу узкой специализации найти было трудно.

«Хотелось свободного графика, когда свое рабочее время планируешь сам. А поскольку я и до этого делал колбаски и мясные изделия для себя, для друзей и знакомых, то решил попробовать превратить хобби в небольшой заработок. Тем более что качество колбас, выпускаемых мясокомбинатами, оставляет, мягко говоря, желать лучшего. И я подумал, что мои изделия наверняка будут востребованы», — говорит Беккер.

Он обзвонил своих знакомых, бывших коллег, рассчитал примерный объем продаж и купил необходимое оборудование. Но, вспоминает Александр Беккер, одно дело — сделать пару килограммов ветчины для себя, другое — приличный объем продукции по ГОСТовской рецептуре.

«Далее был путь проб и ошибок, применение теории на практике, эксперименты с мясом, специями и, главное, с технологией. Были и бульонно-жировые отеки, и скисание фарша, и едкая горечь от неправильного копчения, и даже попадание мяса хряка в колбасу. Но отклоняться от намеченного курса — сделать настоящий продукт из хорошего мышечного мяса — я не собирался. Большую роль в становлении технологий и рецептур сыграли «Справочник технолога Ленинградского мясокомбината (изд. 1938 года) и бабушкины рецепты», — рассказывает Беккер.

Личный архив / Александр Беккер

Во время беседы Александр не раз отдавал должное своей семье, которая стоически наблюдала за экспериментами, поддерживала во всех начинаниях и «молча ела технологический брак».

Первые колбасы и изделия из мяса Беккер продавал знакомым, бывшим коллегам, тем, кого знал лично. Потом сработало сарафанное радио, круг продаж стал расти.

«Узнав о том, что я живу в Троице, мне стали предлагать открыть точку в поселке Новые Ляды, через который проезжает много людей. В местной администрации пошли навстречу и предложили принять участие в ярмарках выходного дня с бесплатным предоставлением места для торговли. Так продукция впервые вышла в свет. Потом были городские ярмарки, где я познакомился с вице-президентом Пермской торгово-промышленной палаты Еленой Гилязовой. Это знакомство и привело меня к пониманию дальнейшего направления работы и стало отправной точкой развития», — рассказывает Александр.

permtpp.ru / Пермская торгово-промышленная палата

В настоящее время предприятие зарегистрировано как ООО «ПИК» — изготовитель продукции торговой марки Bekker und Wurster («Пекарь и колбасник»). Здесь выпускают продукцию по старинным немецким рецептам — сырокопченое мясо (Rauchfleisch), окорок по-баварски (Bayerischer Schinken), домашние колбасы (Hausmacherwurst), паштеты и ветчины. При производстве используются рецепты и технологии 1938 года для мясокомбинатов СССР, утвержденные наркомом пищевой промышленности Советского Союза.

«При производстве колбас и мясных деликатесов используется мясо, закупаемое в крестьянско-фермерских хозяйствах, расположенных в основном в Кунгурском районе. На все мясо имеются необходимые ветеринарные сертификаты, — говорит Беккер. — Лично я горжусь тем, что при производстве принципиально не применяются синтетические вкусоароматические добавки, красители, эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты (за исключением нитрита натрия) и т. п. Не применяются белки растительного происхождения, мясо механической обвалки и прочие наполнители в виде белково-жировых эмульсий, полученных промышленным способом. Вся продукция готовится только из мышечного мяса и натурального свиного шпика».

На вопросы, что самое сложное для человека, когда он решает сменить сферу деятельности, как не бояться это делать, Александр говорит, что самое главное — иметь четкую и понятную цель.

«Поверьте, заработать кучу денег — это неправильная цель, размытая, неопределенная и, как правило, несбыточная. А вот добиться выпуска конкретной продукции высокого качества, признания этого качества покупателем — это реально, это, наверно, и есть смысл нашего бизнеса. Мне, например, чертовски приятно читать отзывы в соцсетях, мне очень приятно, когда люди из Перми приезжают в Троицу специально за нашей колбасой. Ведь бизнес должен приносить не только деньги, но моральное удовольствие и удовлетворение результатом своей работы», — уверен Александр Беккер.

Личный архив / Александр Беккер

Кстати, по словам собеседника ФАН, он был слегка шокирован тем, насколько быстро и легко можно решать вопросы, связанные с бизнесом. Многие вещи сегодня он решает, к примеру, через сайт «Госуслуги».

«Думаю, не все чиновники — зануды и бюрократы. Мне лично такие не попадались. Просто идешь к человеку, в компетенции которого — решение твоего вопроса, внятно излагаешь свою просьбу и получаешь то, что тебе надо. Или как минимум телефон или адрес того, кто может решить вопрос», — говорит Александр Беккер.

Из реальной помощи производитель называет сегодня и городские ярмарки, на которых оборудованы бесплатные места для торговли, и Центральный рынок, где также есть безвозмездные места в павильонах для производителей сельхозпродукции.