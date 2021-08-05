Отсутствие водоснабжения толкает жителей прикамских поселков на подвиги

17 июня в поселке Легино (Березники) Пермского края случился серьезный пожар. Причем он стал уже вторым крупным за несколько месяцев. Благодаря восьми подросткам, которые в это время возвращались с речки, никто не пострадал и удалось спасти местную школу.

Герои были приглашены в администрацию Березников, где их принял и лично поблагодарил мэр Константин Светлаков. Но у этой истории есть другая сторона. Вполне возможно, ребятам не нужно было рисковать жизнями, если бы в поселке не было проблем с водой.

ФАН попытался разобраться, почему на протяжении длительного времени городские жители (Легино — отдаленный район Березников) добиваются элементарной подачи воды и почему местные власти ссылаются на отсутствие договорных отношений, признавая при этом, что вода не соответствует нормам.

Водоснабжение есть

Непонятная ситуация в поселке продолжается уже около десяти лет. У местных жителей скопилась целая кипа документов, обращений к администрациям Березников и главы региона, ответов на них, различных справок и т. д.

Личный архив / Ксения Логан

«Скважина в поселке находится в работоспособном состоянии. Над скважиной установлен павильон, смонтировано насосное оборудование, выполнено строительство трубопроводов. Также установлено два водопроводных колодца и одна водоразборная колонка», — рассказали корреспонденту ФАН в администрации Березников.

В администрации людям говорят, что централизованное водоснабжение к ним проведено.

Централизованное водоснабжение проходит по Яйвинской улице до дома №26 с отводом на переулок и до пожарного резервуара, который должен быть заполнен и имеет объем 56 кубометров. Именно такой показатель значится в прошлогоднем ответе местной администрации жителям Легино.

Однако в ответе на запрос ФАН в конце июля 2021 года говорится, что имеются два противопожарных резервуара — каждый на 60 кубометров. Их при необходимости заполняют и своевременно обслуживают.

«Во время последнего пожара мы все видели, как пожарные кидают рукава напрямую в реку и тянут их через огороды к месту возгорания. Зато потом они этот резервуар действительно заполнили. Но потом. Может, нам и показалось так, но мы до сих пор не понимаем, когда вы нам сказали, откуда у нас взялось два резервуара. Еще и на каждый дополнительно по четыре кубометра», — интересуются жители Легино.

Качественный договор

По информации ООО «Березниковская водоснабжающая компания» («БВК»), ни один из жителей поселка не обратился в организацию за заключением договора на поставку водоснабжения. То есть все они отказываются от централизованного водоснабжения.

«Мы их спрашиваем, о каких договорных отношениях может идти речь, если в вашем же ответе говорится, что вода не соответствует санитарным нормам», — рассказывает ФАН жительница поселка Ксения Логан.

Личный архив / Ксения Логан

В ответе управления городского хозяйства Березников от 15 мая 2020 года сказано, что для предоставления качественной услуги по снабжению Легино питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, необходима установка системы водоподготовки. Но в планах ООО «ВБК» это мероприятие на 2020-2021 годы не запланировано.

Есть еще один момент, который собеседники ФАН не до конца понимают. Дело в том, что власти Березников в последних ответах ссылаются на решение общего поселкового собрания об отказе от централизованного водоснабжения за подписью старосты — местного главы. Пообщаться с ней не удалось. На момент написания материала она была в отпуске.

«У кого не спроси здесь, все будут пожимать плечами. Для такого решения нужен кворум как минимум. То есть порядка 150 человек. Это же много, чтобы это так не заметить. Да и сомневаемся мы, чтобы кто-то так проголосовал. Мы никакого подобного документа не видели и не подписывали», — говорят жители Легино.

Чуть зашевелились

Получается, что если вода не подается в дома, то и в резервуаре ей взяться неоткуда, кроме как из пожарных гидрантов. После сильного возгорания, которое произошло 15 ноября 2020 года, в администрации, по словам местных жителей, сослались на перемерзший водоем, хотя осень не была холодной, с минусовыми температурами.

«После пожара они чуть-чуть зашевелились. Провели ревизию. Но опять — как? Они наполнили резервуар через заливное отверстие, и все. То есть вода как не подавалась туда, так она и не подается, — поясняют собеседники ФАН из Легино. — И потом администрация регулярно отписывается по этому объекту. Но ответьте сами себе на вопрос — почему пожар тушили до пяти утра? Два дома потушили, уехали заправляться. Так если с резервуаром все в порядке, чего вы туда-сюда ездите? Заправляйтесь тут».

Личный архив / Ксения Логан

Лишнего не надо

«У нас есть детализация звонков, по которой элементарно видно, что пожарная машина едет сюда более 20 минут. 15 ноября 2020 года она ехала вообще 40 минут. Мы не враги сами себе, и нервов у нас не излишек. Если бы машина ехала 10 минут, не стали бы жители требовать лишнего», — говорит Ксения.

Есть в поселке и открытый водоем — река Яйва, которая находится в 300 метрах от построек. Подъехать к ней крайне тяжело. Последний инцидент еще раз доказал, что это неудобно. Хотя еще после предыдущего местные просили, чтобы здесь дежурила пожарная машина. Но получили ответ, что спасатели, если что, прибудут на место в течение 10 минут. Поверить в это непросто, поскольку поселок находится в 16 км от административного центра и ехать сюда нужно по не очень хорошей дороге.

В поселке зарегистрировано 300 человек, но в летнее время количество людей увеличивается в два раза. Водовозки приходят в Легино согласно графику. С этим, говорят жители, слава богу, проблем нет. Подвоз воды осуществляет ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (ООО «БВК»).

Личный архив / Ксения Логан

Проблема для жителей, по их словам, именно в отношении со стороны местных властей. Дело в том, что с 2004 года Легино официально является частью города Березники. И местные платят налоги на землю, недвижимость, транспорт и другие. Но вот с удобствами здесь не так хорошо, как всего в 16 км в сторону. Кстати, по данным администрации Березников, централизованное горячее водоснабжение в поселке не предусмотрено вовсе.