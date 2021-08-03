Съемки программы «Я стесняюсь своего тела» пройдут в Перми

Пермь, 3 августа. В гости в столицу Прикамья приехала съемочная бригада телеканала «Ю» с программой «Я стесняюсь своего тела». В центре города будет стоять большой грузовик, в котором врачи проекта проведут приемы всех желающих поучаствовать.

«Нам необходима массовка из людей, которые якобы пришли на кастинг. Помимо всего прочего, каждый может получить бесплатную консультацию от квалифицированных медиков, которые реально будут участниками данного проекта», — поделился информацией на своей страничке в соцсетях кастинг-менеджер Арсен Меликян.

Запланированная дата съемки — 11 августа. Место — городская эспланада. Для массовки требуется около 250 человек старше 18 лет.

При этом организаторы обещают занятость в съемках примерно восемь часов и гарантированную оплату. С собой нужно взять паспорт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» в Чердынском районе Прикамья перенесли. Состоится ли он в 2021 году, пока не известно.