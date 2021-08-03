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Крупный машзавод в Прикамье задолжал кредиторам около 2 млрд рублей
Общество
Крупный машзавод в Прикамье задолжал кредиторам около 2 млрд рублей
amz.perm.ru  /  Александровский машиностроительный завод

Пермь, 3 августа. Крупный Александровский машиностроительный завод «АМЗ» в Прикамье не смог исполнить свои финансовые обязательные перед кредиторами. Сумма задолженности составила порядка 2 млрд рублей.

«Судебные приставы выехали на территорию завода. В течение нескольких часов они осматривали и оценивали собственность предприятия, — рассказали ФАН в УФССП по Пермскому краю. — Был составлен 31 акт описи и ареста. По предварительным подсчетам, стоимость арестованного имущества составила 100 млн рублей».

В ближайшее время оценку уточнят и выставят имущество на торги.

В мае 2021 года гендиректор «АМЗ» во второй раз был признан виновным в неуплате налогов. А сам завод несколько лет находится в предбанкротном состоянии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ООО «ДИВ» выплатит 39,8 млн рублей причиненного недрам Прикамья ущерба за пользование ископаемыми без лицензии. Это самое крупное возмещение вреда, причиненного недрам региона.

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пермский край завод машиностроение судебные приставы долги по кредитам
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