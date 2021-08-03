Директор турфирмы в Прикамье пойдет под суд за кражу и мошенничество на 2 млн рублей

Пермь, 3 августа. Уголовное дело на директора турагентства в Прикамье, которая обвиняется в краже и мошенничестве, направлено в суд. От ее действий пострадало, как минимум, 18 жителей Березников и Соликамска.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, с июля 2019 года по сентябрь 2020 года женщина заключала с клиентами туристической фирмы договоры о бронировании и приобретении туров в Абхазию, Крым, Сочи, Анапу и Турцию. Люди вносили 50% предоплаты и через некоторое время оставшуюся часть.

«Директор убеждала клиентам, что перечислила средства туроператору. Но за несколько дней до даты вылета она сообщала, что тур не состоится. Причины назывались разные, от блокировки сайтов до неподтверждение заявки оператором», — пояснили ФАН в полиции.

Обвиняемая обещала потерпевшим возврат денег, но через некоторое время переставала выходить на связь. Общая сумма ущерба — более двух млн рублей.

Кроме этого, в сентябре 2019 года женщина убедила свою подругу предоставить ей доступ к мобильному банку. После чего оформила на имя знакомой кредит на 173 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что телефонные мошенники продолжают изобретать схемы по отъему денег у граждан. Пермские полицейские рассказали о двух новых уловках преступников.