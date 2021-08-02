Один погиб и пятеро госпитализированы после жуткого ДТП между Екатеринбургом и Пермью

Пермь, 2 августа. Жуткое ДТП случилось в понедельник, 2 августа, между Екатеринбургом и столицей Прикамья. Столкнулись «Волга» и Toyota Camry.

Водитель отечественного автомобиля пытался обогнать поток машин по «встречке» и лоб в лоб встретился с Camry, от чего та улетела в кювет. В результате ДТП скончался водитель «Волги». Пять человек доставлены в больницы Екатеринбурга и Первоуральска в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что погибший — житель Красноуфимска с 18-летним стажем вождения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург 28 июля. Тогда на 84 км автодороги столкнулись Lada Granta и Kia Rio.