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Отец заступился за сына и расстрелял его обидчика в кафе в Перми
Происшествия
Отец заступился за сына и расстрелял его обидчика в кафе в Перми
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 2 августа. В столице Прикамья задержаны участники серьезной потасовки и перестрелки в одном из городских кафе. Инцидент произошел в 5:40 утра.

Между посетителями — мужчинами 25 и 29 лет — возник конфликт, который довольно быстро перерос в драку. Один из участников в ходе потасовки позвонил своему отцу и сообщил, что его избили.

«Папа приехал в кафе с травматическим пистолетом и тремя друзьями. Он несколько раз выстрелил в обидчика своего сына. Затем вместе с приятелями избили мужчину», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В итоге в кратчайшие сроки все они были задержаны в одном из баров Индустриального района Перми. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». При этом статью могут утяжелить после всех проведенных следственных мероприятий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что телефонные мошенники продолжают изобретать схемы по отъему денег у граждан. Пермские полицейские рассказали о двух новых уловках преступников.

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