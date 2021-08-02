Отец заступился за сына и расстрелял его обидчика в кафе в Перми

Пермь, 2 августа. В столице Прикамья задержаны участники серьезной потасовки и перестрелки в одном из городских кафе. Инцидент произошел в 5:40 утра.

Между посетителями — мужчинами 25 и 29 лет — возник конфликт, который довольно быстро перерос в драку. Один из участников в ходе потасовки позвонил своему отцу и сообщил, что его избили.

«Папа приехал в кафе с травматическим пистолетом и тремя друзьями. Он несколько раз выстрелил в обидчика своего сына. Затем вместе с приятелями избили мужчину», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В итоге в кратчайшие сроки все они были задержаны в одном из баров Индустриального района Перми. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». При этом статью могут утяжелить после всех проведенных следственных мероприятий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что телефонные мошенники продолжают изобретать схемы по отъему денег у граждан. Пермские полицейские рассказали о двух новых уловках преступников.