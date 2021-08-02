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На пожаре в Пермском крае погибло несколько человек
Происшествия
На пожаре в Пермском крае погибло несколько человек
pixabay.com  /  12019

Пермь, 2 августа. В Югокамске Пермского муниципального района произошел пожар. По предварительной информации МЧС, в огне погибли два человека.

Площадь возгорания составила более 100 кв. м. К тушению были привлечены 12 единиц техники и 26 человек личного состава. Ликвидировать открытый огонь удалось лишь к 21:13, то есть почти через два с половиной часа с момента возгорания.

В региональном Следственном комитете пока происшествие не комментируют. Информация появится позже.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на перегоне Пермь-2 — Бахаревка Свердловской железной дороги в понедельник, 2  августа, поезд насмерть сбил человека. На место выехал транспортный прокурор.  

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