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Софт пермского разработчика по анализу автопотока начали использовать в Бразилии
Технологии
Софт пермского разработчика по анализу автопотока начали использовать в Бразилии
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 2 августа. В бразильском штате Гояс начало работать программное обеспечение по анализу автопотока. Оно спроектировано в Прикамье компанией TrafficData.

«В июле 2021 года бразильцы приобрели доступ к разработке анализа трафика по видео с квадрокоптеров — TrafficData Air. В финальном этапе переговоров наши разработчики со своим IT-стартапом обошли главного конкурента — чешскую компанию-гиганта GoodVision», — рассказали ФАН в администрации губернатора Прикамья.

Пермяки повысили с 85% до 92% точность нейросетей по выявлению легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автопоездов и автобусов.

За последние полгода софт TrafficData начали применять также в Израиле, Узбекистане и Белоруссии. Компания вступила в программу по поиску зарубежных партнеров и клиентов в ОАЭ.

TrafficData — первый российский разработчик, который в 2021 году создал программное обеспечение по анализу движения электросамокатов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермские ученые создали математическую модель и основанный на ней алгоритм. Он позволят определить наиболее эффективные условия добычи нефти и сэкономить средства предприятий.  

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