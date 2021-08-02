Поезд насмерть сбил человека на перегоне в Перми

Пермь, 2 августа. На перегоне Пермь-2 — Бахаревка Свердловской железной дороги в понедельник, 2 августа, поезд насмерть сбил человека. На место выехал транспортный прокурор.

Ведомством организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По предварительной информации Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте, мужчина переходил пути в неположенном месте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми произошло ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка. За рулем автомобиля находилась женщина.