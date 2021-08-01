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Пермские полицейские раскрыли две новые схемы телефонных аферистов
Происшествия
Пермские полицейские раскрыли две новые схемы телефонных аферистов
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Пермь, 1 августа. Телефонные мошенники продолжают изобретать схемы по отъему денег у граждан. Полицейские рассказали о двух новых уловках преступников.

В обоих случаях акцент делается на якобы блокировке банковской карты, пополнении или списании денег за просрочку кредита. В полученном сообщении указан номер, если человек хочет отменить данные операции.

В первом случае мошенник берет трубку и сразу начинают запугивать клиента. Он пытается уговорами и прочими манипуляциями про подозрительную операцию узнать номер карты и код безопасности, указанный на обороте. Затем жертве приходит смс-сообщение. Аферист не дает опомниться и торопит назвать заветные цифры. Пострадавший диктует и практически сразу теряет деньги.

Во втором случае мошенник сам звонит с якобы номера банка. Лжесотрудник службы безопасности организации говорит о подозрительной транзакции с карты собеседника. Иногда придумывает что-то про сбой системы. Клиент в ответ отрицает совершение каких-либо транзакций. Аферист предлагает отменить операцию, но просит продиктовать информацию из смс, данные карты, код безопасности или пароль от мобильного банка. Он убеждает, что это поможет обезопасить сбережения. В реальности жертва лишается денег.

Житель Твери попался на уловку телефонных аферистов. Пострадавший перевел им 1,7 миллиона рублей.

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