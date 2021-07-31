Десятки жителей Прикамья пострадали на 20 млн рублей от рук мошенника

Пермь, 31 июля. Житель столицы Прикамья признан виновным в совершении 44 преступлений, жертвами которых стали 33 человека. Его осудили за мошенничество в крупном и особо крупном размере.

Молодой человек разработал преступную схему и с 2014 по 2016 годы похитил у граждан более 20 млн рублей. Он сам, а также с помощью риелторов, находил покупателей на недвижимость. Далее осужденный заключал с ними договоры купли-продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

«Он оформлял договоры строительного подряда именно на возведение объекта недвижимости. Потерпевшие передавали мужчине деньги, которые присваивал себе», — рассказали ФАН в прокуратуре Пермского края.

Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого с него взыскана сумма, причиненного ущерба.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 31 июля в Перми проходит согласованный с властями митинг. На мероприятии должно быть записано видеообращение обманутых вкладчиков к президенту России Владимиру Путину и МВД РФ.