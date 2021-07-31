Врачей в Прикамье оштрафовали за ревакцинацию ребенка без согласия родителей

Пермь, 31 июля. В прокуратуру Прикамья обратились родители несовершеннолетнего. Они рассказали, что их ребенка вакцинировали без согласия.

В итоге установлено, что ввиду отрицательной реакции Манту у сына заявителя, медработник провела мальчику ревакцинацию.

«При этом сотрудник больницы не оформила добровольного информированного согласия родителей на проведение профилактических прививок. Это является грубым нарушением законодательства об охране здоровья граждан. Родители были поставлены в известность после медицинского вмешательства», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

Главному врачу Пермской центральной районной больницы внесено представление, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено административное дело об осуществлении деятельности без специального разрешения (ч. 2 ст. 19.20. КоАП РФ).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Прикамья окончательно определились с подрядчиком строительства краевой клинической инфекционной больницы. По данным сайта Госзакупок, контракт с ООО «ЖБКстрой» заключен на 2,1 млрд рублей.