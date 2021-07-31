Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 11:17
11:14
Общество
Поклонник Эминема обнаружил секретное послание в хите My Name Is
11:09
Спорт
РФС перенес матч России по футболу в отборе ЧМ-2022 в Москву
11:09
Происшествия
Обвиняемый в убийстве самарской школьницы разрыдался в зале суда
11:09
Происшествия
Дом в Саратовской области загорелся после удара молнии
11:07
Политика
Россиянам рассказали, за какой срок удастся вернуть дружбу с украинцами
11:05
Экономика
Правительство России проработает счета эскроу для ИЖС в 2022 году
11:04
Армия
Шойгу назвал войска ВДВ «резервом верховного главнокомандующего»
11:02
Происшествия
В Германии рабочий за рулем экскаватора снес новостройку из-за долгов по зарплате
11:02
Экономика
Невозможность приобрести российскую Niva огорчила болгар
10:59
Происшествия
Пострадавшие при лесных пожарах регионы Турции объявлены зоной бедствия
Все новости

Врачей в Прикамье оштрафовали за ревакцинацию ребенка без согласия родителей
Общество
Врачей в Прикамье оштрафовали за ревакцинацию ребенка без согласия родителей
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 31 июля. В прокуратуру Прикамья обратились родители несовершеннолетнего. Они рассказали, что их ребенка вакцинировали без согласия.

В итоге установлено, что ввиду отрицательной реакции Манту у сына заявителя, медработник провела мальчику ревакцинацию.

«При этом сотрудник больницы не оформила добровольного информированного согласия родителей на проведение профилактических прививок. Это является грубым нарушением законодательства об охране здоровья граждан. Родители были поставлены в известность после медицинского вмешательства», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

Главному врачу Пермской центральной районной больницы внесено представление, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено административное дело об осуществлении деятельности без специального разрешения (ч. 2 ст. 19.20. КоАП РФ).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Прикамья окончательно определились с подрядчиком строительства краевой клинической инфекционной больницы. По данным сайта Госзакупок, контракт с ООО «ЖБКстрой» заключен на 2,1 млрд рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врачей в Прикамье оштрафовали за ревакцинацию ребенка без согласия родителей
дети пермский край врачи вакцинация административные штрафы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru