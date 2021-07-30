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Жители Перми услышали мощный «взрыв» в районе порохового завода

  /   Обновлено: 30 июля 2021 20:52
Происшествия
Жители Перми услышали мощный «взрыв» в районе порохового завода
Федеральное агентство новостей

Пермь, 30 июля. Громкий «взрыв» прогремел в Закамске, в районе Пермского порохового завода. После этого в небо поднялось облако дыма.

На пороховом заводе проводятся плановые работы. Подразделения МЧС находятся в местах постоянной дислокации, рассказал источник ФАН в экстренных службах. Сообщений об инцидентах в том районе не поступало, угрозы жителям нет.

Сильный взрыв ранее произошел на предприятии немецкой химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer, сообщал ФАН. На месте инцидента был виден черный и густой дым, распространяющийся от производственного здания.

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взрыв пермь пороховой завод
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