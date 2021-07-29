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Пермский полицейский спас мужчину от суицида и помог ему добраться домой
Общество
Пермский полицейский спас мужчину от суицида и помог ему добраться домой
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 29 июля. Инспектор ППС, лейтенант полиции Александр Шардин спас человека в столице Прикамья. Мужчина пытался свести счеты с жизнью.  

Полицейский возвращался со службы домой, когда заметил на коммунальном мосту за пешеходным ограждением человека, который намеревался спрыгнуть в реку. К этому моменту на месте уже был наряд ДПС, а под мостом дежурил катер с экипажем спасателей.

Убедить гражданина перейти на безопасную часть дороги не удавалось. Тот кричал и находился «в нестабильном состоянии».

«Александру удалось довольно быстро найти контакт с пермяком. Шардин убедил его не совершать необдуманный поступок. А когда мужчина перелез через ограждение, лейтенант предложил ему сесть в свой автомобиль и довез до дома. По дороге мужчина рассказал, что решился на такой поступок из-за трудностей, произошедших в его жизни», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по пермскому краю.

В итоге мужчина забрал из дома свои вещи. Полицейский довез его до автовокзала и купил билет на автобус, чтобы он уехал к родителям. Добравшись до места, гражданин позвонил Александру и сообщил, что с ним все в порядке. 

В МВД рассказали, что это не первый случай, когда лейтенанту Шардину приходится спасать человека. В декабре 2019 году он прибыл на вызов о бытовом конфликте между сожителями. На балконе стоял мужчина, который предупредил, чтобы к нему никто не приближался, иначе он прыгнет. Александр начал переговоры, которые длились почти три часа.  

«Было очень холодно. Он держался за прутья из последних сил. В какой-то момент сорвался и повис, держась лишь руками за основание балкона. Я выбил окно и едва успел ухватить его за руку. Крикнул коллег и спасателей, которые все это время ждали в коридоре. Мужчина был значительно крупнее меня, и я боялся, что не удержу», — рассказал пресс-службе ведомства офицер.

Человек был спасен. Врачи диагностировали у него сильное переохлаждение и увезли в стационар. Зато когда мужчина пришел в себя, первым делом пожал руку полицейскому и поблагодарил.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье восемь подростков стали настоящими героями и спасителями для жителей поселка. Они помогли потушить пожар и спасли несколько жизней.

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