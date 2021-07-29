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Обманутые на 1,5 млрд рублей вкладчики инвестиционной компании обратятся к президенту
Общество
Обманутые на 1,5 млрд рублей вкладчики инвестиционной компании обратятся к президенту
pixabay.com  /  stevepb

Пермь, 29 июля. В Саду камней столицы Прикамья 31 июля пройдет согласованный с властями митинг. На мероприятии должно быть записано видеообращение к президенту России Владимиру Путину и МВД РФ.

Таким образом, пострадавшие от инвестиционной компании «Витус», потерявшие свои деньги люди еще раз попытаются привлечь внимание к проблеме. Они потребуют передать уголовное дело из юрисдикции МВД в Следственный комитет для более тщательного расследования.

На мероприятие, которое состоится с 12:00 до 15:00, заявлено 50 человек. Всего пострадавшими считаются 386 вкладчиков. Общий ущерб — более 1,5 млрд рублей.

Расследованием уголовного дела занимается ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Лицензию «Витуса» Центробанк аннулировал два года назад. Вернуть имущество клиентам компания должна была до 10 декабря 2019 года. Но этого не произошло до сих пор.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Арбитражный суд Уральского округа признал законными решение Пермского УФАС России в отношении ПАО «Т Плюс». Теплоснабжающую организацию уличили в дискриминации  потребителей.

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