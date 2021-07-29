Возведение путепроводов через Транссиб в Перми частично оплатит федеральный бюджет

Пермь, 29 июля. На работы по возведению путепроводов тоннельного типа через Транссибирскую магистраль в Перми будут направлены дополнительные средства из федерального бюджета. Такие договоренности были достигнуты на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина с представителями Министерства транспорта РФ.

Стороны обсудили вопросы возведения одной из крупнейших дорожных строек Пермского края — улицы Строителей. В частности, возведении путепроводов через Транссиб. Один тоннель для четырехполосного движения пройдет в створе продолжения улицы Дзержинского. Второй — для двухполосного движения автомобилей и трамваев — в районе площади Гайдара.

«Окончательная стоимость будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы, — сообщили ФАН в пресс-службе губернатора Пермского края. — Бумаги были направлены туда в конце мая. Запланировано, что положительное заключение будет получено в августе. Проект выполняла компания ОАО «ГИПРОТРАНС», заказчиком выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Прикамья».

Готовность первого этапа улицы Строителей составляет сегодня 68%. Завершить все работы должны к 30 ноября. Общая стоимость строительства составляет на данный момент более двух млрд рублей, из которых 400 млн рублей направлены по федеральной программе «Стимул».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Росавиация расторгла контракт с АО «Стройтрансгаз». Компания была выбрана в 2018 году в качестве подрядчика для реконструкции инженерных сооружений международного аэропорта в столице Прикамья.