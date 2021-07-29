Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 10:23
10:22
Происшествия
Более 150 человек стали жертвами наводнения на востоке Афганистана
10:20
Общество
В Москве более половины станций БКЛ достроят до конца 2021 года
10:20
Общество
У черных лебедей из Московского зоопарка появился птенец
10:20
Общество
Новую инфекционную больницу построят в Перми за 2,1 млрд рублей
10:17
Наука
Палеонтологи из США обнаружили останки древнего краба с сохранившимся мозгом
10:16
Общество
Тульская пшеница будет экспортироваться в Грецию
10:13
Политика
Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана
10:11
Политика
Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
10:10
Армия
ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»
10:09
Политика
Володин обсудил с Франклином Грэмом традиционные семейные ценности
Все новости

Возведение путепроводов через Транссиб в Перми частично оплатит федеральный бюджет
Общество
Возведение путепроводов через Транссиб в Перми частично оплатит федеральный бюджет
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 29 июля. На работы по возведению путепроводов тоннельного типа через Транссибирскую магистраль в Перми будут направлены дополнительные средства из федерального бюджета. Такие договоренности были достигнуты на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина с представителями Министерства транспорта РФ.

Стороны обсудили вопросы возведения одной из крупнейших дорожных строек Пермского края — улицы Строителей. В частности, возведении путепроводов через Транссиб. Один тоннель для четырехполосного движения пройдет в створе продолжения улицы Дзержинского. Второй — для двухполосного движения автомобилей и трамваев — в районе площади Гайдара.

«Окончательная стоимость будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы, — сообщили ФАН в пресс-службе губернатора Пермского края. — Бумаги были направлены туда в конце мая. Запланировано, что положительное заключение будет получено в августе. Проект выполняла компания ОАО «ГИПРОТРАНС», заказчиком выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Прикамья».

Готовность первого этапа улицы Строителей составляет сегодня 68%. Завершить все работы должны к 30 ноября. Общая стоимость строительства составляет на данный момент более двух млрд рублей, из которых 400 млн рублей направлены по федеральной программе «Стимул».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Росавиация расторгла контракт с АО «Стройтрансгаз». Компания была выбрана в 2018 году в качестве подрядчика для реконструкции инженерных сооружений международного аэропорта в столице Прикамья.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Возведение путепроводов через Транссиб в Перми частично оплатит федеральный бюджет
пермь тоннели федеральный бюджет транссибирская магистраль дорожное строительство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru