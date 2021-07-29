Популярный фестиваль «Зов Пармы» в Прикамье перенесен на неопределенный срок

Пермь, 29 июля. Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» в Чердынском районе Прикамья перенесли. Состоится ли он в 2021 году, пока не известно.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой фестиваль переносится на неопределенный срок», — сообщили организаторы в социальных сетях.

В 2020 году из-за введенных указом губернатора Пермского края коронавирусных ограничений культурное мероприятие также не состоялось.

«Зов Пармы» проходит в Прикамье с 2010 года. Фестиваль ежегодно проводят в Чердынском районе. В программе традиционно выступления музыкантов, ярмарки и народные игры, а также спектакли и показы кинофильмов на природе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на заседании оперштаба по противодействию распространению COVID-19 принято решение продлить действующие в Прикамье ограничительные меры. Пока до 31 августа 2021 года.