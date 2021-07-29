Один человек погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Пермь, 29 июля. Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. На 84 км автодороги столкнулись Lada Granta и Kia Rio.

На место прибыли спасатели, пожарные и экстренные службы Кунгура.

«Пострадавшую в ДТП женщину пришлось транспортировать в скорую помощь на носилках. Кроме этого, в аварии пострадали еще три человека: мужчина и женщина и молодая девушка 2004 г. р. — рассказали ФАН в Кунгурской службы спасения.

Мужчину 1950 г. р. спасти не удалось. Он погиб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми произошло ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка. Ее сбил Nissan Qashqai, за рулем которого была 35-летняя женщина.