Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 10:23
10:22
Происшествия
Более 150 человек стали жертвами наводнения на востоке Афганистана
10:20
Общество
В Москве более половины станций БКЛ достроят до конца 2021 года
10:20
Общество
У черных лебедей из Московского зоопарка появился птенец
10:20
Общество
Новую инфекционную больницу построят в Перми за 2,1 млрд рублей
10:17
Наука
Палеонтологи из США обнаружили останки древнего краба с сохранившимся мозгом
10:16
Общество
Тульская пшеница будет экспортироваться в Грецию
10:13
Политика
Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана
10:11
Политика
Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
10:10
Армия
ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»
10:09
Политика
Володин обсудил с Франклином Грэмом традиционные семейные ценности
Все новости

Один человек погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
vk.com  /  Кунгурская служба спасения

Пермь, 29 июля. Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. На 84 км автодороги столкнулись Lada Granta и Kia Rio.

На место прибыли спасатели, пожарные и экстренные службы Кунгура.

«Пострадавшую в ДТП женщину пришлось транспортировать в скорую помощь на носилках. Кроме этого, в аварии пострадали еще три человека: мужчина и женщина и молодая девушка 2004 г. р. — рассказали ФАН в Кунгурской службы спасения.

Мужчину 1950 г. р. спасти не удалось. Он погиб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми произошло ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка. Ее сбил Nissan Qashqai, за рулем которого была 35-летняя женщина.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один человек погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
дтп пермский край спасатели трасса погиб человек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru