Полицейские из Пермского края спасли ребенка, у которого нога застряла в велосипеде

Пермь, 28 июля. Сотрудники полиции оказали помощь семилетнему мальчику, который повредил ногу во время катания на велосипеде, передает МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Соликамском округе региона. Сотрудники правоохранительных органов заметили двух детей, когда те лежали на обочине. Оказалось, что у одного мальчика нога застряла между колесом и рамой велосипеда. Полицейские высвободили ногу малыша, а затем доставили его в больницу.

«На ноге у мальчика образовалась большая ссадина, было понятно, что передвигаться он сам не сможет», — рассказал один из полицейских.

Обследование, которое провели медики, показало отсутствие перелома. Затем правоохранители связались с матерью пострадавшего и отвезли его домой. Друг ребенка не пострадал, его с места происшествия отпустили к родителям по безопасной дороге.

Ранее стало известно, что дети с подтвержденной инвалидностью и их сопровождающие будут обслуживаться в кафе, магазинах и прочих учреждениях без очереди. Соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин.