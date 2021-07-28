Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 20:40
20:39
Весь мир
С миру по нитке: жители Эфиопии передали национальной армии продовольствие и скот
20:38
Спорт
Исинбаева похвалила Медведева за правильную реакцию на провокацию журналиста
20:37
Весь мир
Кампания разоружения: более двухсот молодых людей сдали военную амуницию полиции в ЦАР
20:35
Происшествия
Петербурженка ударила прохожую самокатом по голове
20:35
Армия
Пользователи Twitter пришли в восторг от российских субмарин в Кронштадте
20:32
Политика
Тонкий троллинг Лукашенко с мигрантами восхитил латвийского журналиста
20:30
Весь мир
«Реальная польза»: глава таможни ЦАР оценил вклад россиян в борьбу с контрабандой
20:30
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
20:29
Общество
Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
20:28
Весь мир
Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
Все новости

Полицейские из Пермского края спасли ребенка, у которого нога застряла в велосипеде

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:29
Общество
Полицейские из Пермского края спасли ребенка, у которого нога застряла в велосипеде
vk.com  /  Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Пермь, 28 июля. Сотрудники полиции оказали помощь семилетнему мальчику, который повредил ногу во время катания на велосипеде, передает МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Соликамском округе региона. Сотрудники правоохранительных органов заметили двух детей, когда те лежали на обочине. Оказалось, что у одного мальчика нога застряла между колесом и рамой велосипеда. Полицейские высвободили ногу малыша, а затем доставили его в больницу.

«На ноге у мальчика образовалась большая ссадина, было понятно, что передвигаться он сам не сможет», — рассказал один из полицейских.

Обследование, которое провели медики, показало отсутствие перелома. Затем правоохранители связались с матерью пострадавшего и отвезли его домой. Друг ребенка не пострадал, его с места происшествия отпустили к родителям по безопасной дороге.

Ранее стало известно, что дети с подтвержденной инвалидностью и их сопровождающие будут обслуживаться в кафе, магазинах и прочих учреждениях без очереди. Соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полицейские из Пермского края спасли ребенка, у которого нога застряла в велосипеде
ребенок полиция хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru