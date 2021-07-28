Жительницу Прикамья осудят за убийство новорожденного

Пермь, 28 июля. В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Краснокамска. Девушку обвиняют в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

«13 февраля 2021 года в доме поселка Павловский Очерского городского округа обвиняемая родила в ведро с водой здорового ребенка. После этого она умышленно оставила малыша там. В итоге новорожденный захлебнулся и умер», — рассказали СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на территории заброшенного детского сада в Перми обнаружили труп молодой девушки. В региональном Следственном комитете журналистам информацию подтвердили.