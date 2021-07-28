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На территории детсада в Перми нашли труп молодой женщины
Происшествия
На территории детсада в Перми нашли труп молодой женщины
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 28 июля. В Индустриальном районе столицы Прикамья на территории заброшенного детского сада обнаружили труп молодой девушки. В региональном Следственном комитете журналистам информацию подтвердили.

По данным СКР,  на теле женщины есть следы, которые позволяют сделать вывод о криминальном характере преступления. Личность также установлена. Девушке был 31 год.

Сейчас проводится экспертиза. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в микрорайоне Гайва в Перми произошло ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка. Информацию подтвердили в краевом МВД.

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