Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 11:28
11:27
Происшествия
Прокуратура начала проверку после загадочной смерти младенца в Саратове
11:27
Армия
Шойгу объяснил, какие действия США несут угрозу стабильности странам Центральной Азии
11:26
Армия
Шойгу указал на провал миссии США и НАТО в Афганистане
11:19
Общество
Власти Сочи ограничили строительство многоквартирных домов в городе
11:16
Происшествия
Специалисты обследуют пострадавший от взрыва дом в Барнауле
11:13
Экономика
Депутаты считают справедливой отмену возврата НДС нефтяникам
11:13
Весь мир
Начальника охраны задержали в Гаити по подозрению в подготовке убийства Моиза
11:12
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 июля, праздники, факты, люди
11:12
Политика
Зеленский: Украина готова вернуться к переговорам в формате «нормандской четверки»
11:11
Общество
Компании Москвы присоединятся к акции «День без турникета»
Все новости

Амбулаторным пациентам с COVID-19 в Перми снова начнут выдавать бесплатные лекарства
Общество
Амбулаторным пациентам с COVID-19 в Перми снова начнут выдавать бесплатные лекарства
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Пермь, 28 июля. Прикамье получило из федерального бюджета почти 96 млн рублей на закупку бесплатных лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение от коронавируса. Еще 24,2 млн рублей по инициативе главы региона Дмитрия Махонина предусмотрено в региональном бюджете.

«На эти средства заключены контракты на поставку препаратов для проведения противовирусной терапии: фавипиравир, умифеновир, а также антикоагулянтов: ривароксабан, апиксабан», — сообщили ФАН в минздраве Пермского края.

В течение ближайшей недели препараты поступят в городские и региональные поликлиники для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам.

Ранее из резервного фонда правительства РФ в Пермский край было направлено более 200,5 млн рублей на закупку лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. С ноября 2020 по июль 2021 года препаратами обеспечены 51 411 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на заседании оперштаба по противодействию распространению COVID-19 принято решение продлить действующие в Прикамье ограничительные меры. Пока до 31 августа 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Амбулаторным пациентам с COVID-19 в Перми снова начнут выдавать бесплатные лекарства
пермский край пациенты бюджет рф коронавирус бесплатные лекарства
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru