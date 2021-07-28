Амбулаторным пациентам с COVID-19 в Перми снова начнут выдавать бесплатные лекарства

Пермь, 28 июля. Прикамье получило из федерального бюджета почти 96 млн рублей на закупку бесплатных лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение от коронавируса. Еще 24,2 млн рублей по инициативе главы региона Дмитрия Махонина предусмотрено в региональном бюджете.

«На эти средства заключены контракты на поставку препаратов для проведения противовирусной терапии: фавипиравир, умифеновир, а также антикоагулянтов: ривароксабан, апиксабан», — сообщили ФАН в минздраве Пермского края.

В течение ближайшей недели препараты поступят в городские и региональные поликлиники для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам.

Ранее из резервного фонда правительства РФ в Пермский край было направлено более 200,5 млн рублей на закупку лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. С ноября 2020 по июль 2021 года препаратами обеспечены 51 411 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на заседании оперштаба по противодействию распространению COVID-19 принято решение продлить действующие в Прикамье ограничительные меры. Пока до 31 августа 2021 года.