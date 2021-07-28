Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 09:53
09:52
Политика
Байден: кибератаки могут спровоцировать военный конфликт
09:47
Происшествия
Житель Севастополя попался на крупной краже инструментов
09:44
Шоу-бизнес
Безруков заявил, что сильно страдал в бездетном браке с экс-супругой Ириной
09:42
Происшествия
Следователи нашли в Бурятии останки членов экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
09:41
Армия
Шойгу подтвердил проведение военных учений на фоне обострения в Афганистане
09:37
Армия
Шойгу заявил о готовности РФ оказать военную помощь Таджикистану из-за ситуации в Афганистане
09:36
Происшествия
Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете
09:30
Общество
Как конный клуб «Новополье» помогает реабилитировать детей-инвалидов
09:30
Армия
Шойгу назвал причины резкого обострения ситуации в Афганистане
09:29
Экономика
ЦБ ужесточает борьбу с необеспеченными ипотечными кредитами
Все новости

Роспотребнадзор запретил купаться в главном городском пруду Перми
Общество
Роспотребнадзор запретил купаться в главном городском пруду Перми
2gis.ru  /  Пермь, Мотовилихинский пруд

Пермь, 28 июля. Специалисты Роспотребнадзора Прикамья заявили, что в Мотовилихинском пруду Перми качество воды не отвечает санитарно-микробиологическим показателям. Информация уже направлена в администрацию района для информирования населения о недопустимости использования водоема для купания.

«Управлением выдано семь эпидемзаключений на использование для купания водных объектов на Каме. Это район Камской ГЭС, села Усть-Качка, Коммунального моста на правом берегу Перми, профилактория «Уральская Венеция» в Добрянке,  санатория «Демидково» в поселке Полазна и на реке Сылве в Новых Лядах», — рассказали ФАН в Роспотребнадзоре.

Всего на территории региона в период пляжного сезона предполагается использовать для массового отдыха и купания 15 мест.  

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что недалеко от Красавинского моста через Каму в столице Прикамья затонул катер. Судно типа «Ярославец» было пришвартовано к технологическому причалу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор запретил купаться в главном городском пруду Перми
запрет пермь роспотребнадзор пруд купание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru