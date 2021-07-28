Роспотребнадзор запретил купаться в главном городском пруду Перми

Пермь, 28 июля. Специалисты Роспотребнадзора Прикамья заявили, что в Мотовилихинском пруду Перми качество воды не отвечает санитарно-микробиологическим показателям. Информация уже направлена в администрацию района для информирования населения о недопустимости использования водоема для купания.

«Управлением выдано семь эпидемзаключений на использование для купания водных объектов на Каме. Это район Камской ГЭС, села Усть-Качка, Коммунального моста на правом берегу Перми, профилактория «Уральская Венеция» в Добрянке, санатория «Демидково» в поселке Полазна и на реке Сылве в Новых Лядах», — рассказали ФАН в Роспотребнадзоре.

Всего на территории региона в период пляжного сезона предполагается использовать для массового отдыха и купания 15 мест.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что недалеко от Красавинского моста через Каму в столице Прикамья затонул катер. Судно типа «Ярославец» было пришвартовано к технологическому причалу.