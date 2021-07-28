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Четырехлетняя девочка погибла под колесами автомобиля в Перми

  /   Обновлено: 28 июля 2021 07:25
Происшествия
Четырехлетняя девочка погибла под колесами автомобиля в Перми
vk.com  /  Гайва | Орджоникидзевский район

Пермь, 28 июля. В микрорайоне Гайва столицы Прикамья произошло ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка. Информация о трагедии сначала появилась в соцсетях. Позже ее подтвердили в краевом ГУ МВД.

По предварительной информации полиции, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Ее сбил Nissan Qashqai, за рулем которого была 35-летняя женщина.

Очевидцы написали, что врачи реанимации, которые достаточно быстро приехали на место, погрузили ребенка в машину, но помочь не смогли. Мама девочки после слов врачей, что дочка умерла, упала в обморок.

В комментариях к посту жители пишут, что данный участок скрыт кустами, и из-за резкого поворота водители плохо видят знаки и саму дорогу. Плюс, люди вынуждены ходить по проезжей части, поскольку тут нет тротуара.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на трассе Березники — Соликамск в Прикамье произошло серьезное ДТП. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе один 15-летный подросток.

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