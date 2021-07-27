Росавиация расторгла контракт с подрядчиком реконструкции пермского аэропорта

Пермь, 27 июля. Росавиация расторгла контракт с АО «Стройтрансгаз». Компания была выбрана в 2018 году в качестве подрядчика для реконструкции инженерных сооружений международного аэропорта в столице Прикамья.

Общая стоимость контракта — 522,8 млн рублей. По данным сайта госзакупок, организация уже получила 203,3 млн рублей за выполненные работы.

С 2019 по 2021 год Росавиацией были поданы несколько исков о взыскании неустоек со «Стройтрансгаз» за ненадлежащее исполнение работ и просрочки.

В настоящее время данное АО является генеральным подрядчиком еще одного крупного объекта в Прикамье — Чусовского моста. Его строительство ведется в рамках концессионного соглашения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в пермском аэропорту Большое Савино задержали регулярный рейс А4 254 авиакомпании «Азимут». Он должен был следовать по маршруту Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону.