Погоня за нарушителем в Перми закончилась травмой инспектора и гибелью водителя

Пермь, 27 июля. В Кировском районе столицы Прикамья поздно вечером в понедельник, 26 июля, экипаж ГИБДД преследовал «Ниссан Альмера». Водитель иномарки не остановился по требованию полицейских.

Через несколько минут машину удалось остановить, но водитель включил заднюю передачу и наехал на инспектора. После этого мужчина на «Альмере» не справился с управлением и вылетел в остановочный комплекс, где сбил женщину.

В итоге трех пострадавших отвезли в больницу. 36-летний водитель иномарки от полученных травм скончался.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на трассе Кунгур — Соликамск в Прикамье столкнулись две иномарки. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб.