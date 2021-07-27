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Погоня за нарушителем в Перми закончилась травмой инспектора и гибелью водителя
Происшествия
Погоня за нарушителем в Перми закончилась травмой инспектора и гибелью водителя
instagram.com  /  @chp_59

Пермь, 27 июля. В Кировском районе столицы Прикамья поздно вечером в понедельник, 26 июля, экипаж ГИБДД преследовал «Ниссан Альмера». Водитель иномарки не остановился по требованию полицейских.

Через несколько минут машину удалось остановить, но водитель включил заднюю передачу и наехал на инспектора. После этого мужчина на «Альмере» не справился с управлением и вылетел в остановочный комплекс, где сбил женщину.

В итоге трех пострадавших отвезли в больницу. 36-летний водитель иномарки от полученных травм скончался.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на трассе Кунгур — Соликамск в Прикамье столкнулись две иномарки. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб.

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