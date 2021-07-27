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Маломерное судно ушло под воду около моста через Каму в Перми
Происшествия
Маломерное судно ушло под воду около моста через Каму в Перми
genproc.gov.ru  /  Транспортная прокуратура Пермского края

Пермь, 27 июля. Недалеко от Красавинского моста через Каму в столице Прикамья затонул катер. Судно типа «Ярославец» было пришвартовано к технологическому причалу.

По предварительной информации транспортной прокуратуры Пермского края, жертв нет. Пока не понятно, по каким причинам катер ушел под воду. На место уже выехал транспортный прокурор.

«Проводятся водолазные работы по обследованию судна. Организованы мероприятия по установлению боновых заграждений для ограничения распространения топлива в акватории», — рассказали ФАН в прокуратуре.

Также ведомством инициирована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства и экологического законодательства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье произошло возгорание трубопровода. Инцидент случился на 1595-м километре магистрального газопровода Уренгой — Центр II, около реки Сылва.

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пермь мост прокуратура катер утонул
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