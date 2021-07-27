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Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив будет создан в Прикамье

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:05
Общество
Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив будет создан в Прикамье
permopera.ru  /  Пермский театр оперы и балета

Пермь, 27 июля. В Прикамье будет создан некоммерческий Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Такое единогласное решение было принято во вторник, 27 июля, на заседании правительства Пермского края.

Фонд создается для формирования общественного пространства, целью которого станет сохранение наследия Дягилевых, вовлечение бизнеса в финансирование культурных проектов и поддержку Дягилевского фестиваля. Кроме этого, планируется восстановление усадьбы семьи в Бикбарде и создание музея в Перми.

Фонд будет, скорее всего, сформирован уже в 2021 году. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья не могут найти памятник революционеру и партийному деятелю Михаилу Калинину. Он пропал еще 9 июля.

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