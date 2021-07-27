Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 09:26
09:26
Армия
Минобороны РФ получило новую партию модернизированных танков Т-80БВМ
09:23
Общество
Вакцинация иностранцев в Петербурге начнется в ближайшие дни
09:23
Происшествия
Председателя петербургского суда нашли мертвой в своей квартире
09:23
Армия
Военнослужащие ВВО прибыли в Китай для проведения совместных учений с НОАК
09:21
Общество
Сексолог Татьяна Гринева: Возможна ли семейная жизнь без секса
09:20
Происшествия
Женщина выпала на ходу из скорой и погибла под Челябинском
09:17
Происшествия
Пьяный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Петербурге
09:17
Общество
Новосибирские хирурги спасли жительницу Улан-Удэ с редкой патологией легких
09:15
Общество
Как влияет COVID-19 на беременность и плод, расскажут врачи в медиацентре «Патриот»
09:11
Общество
«Приятные» осадки ожидаются в европейской части России
Все новости

Авиарейс задержали из-за неисправности самолета в аэропорту Перми

  /   Обновлено: 27 июля 2021 08:54
Происшествия
Авиарейс задержали из-за неисправности самолета в аэропорту Перми
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 27 июля. В пермском аэропорту Большое Савино задержан регулярный рейс А4 254 авиакомпании «Азимут», который должен был следовать по маршруту Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону.

Перевозчик решил заменить воздушное судно из-за неисправности бортового компьютера. Время вылета перенесено с 05:10 на 11:35. На рейс зарегистрирован 71 пассажир, в том числе 13 несовершеннолетних.

Пермская транспортная прокуратура контролирует ситуацию по оказанию пассажирам рейса всех необходимых услуг.

Ранее из-за вероятной неисправности во время полета капитан воздушного судна Belavia EW-455PA подал сигнал бедствия и направился в аэропорт Воронежа. Ему разрешили экстренную посадку, но самолет пролетел мимо.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Авиарейс задержали из-за неисправности самолета в аэропорту Перми
самолет пермь задержка рейса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru