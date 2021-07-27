Авиарейс задержали из-за неисправности самолета в аэропорту Перми

Пермь, 27 июля. В пермском аэропорту Большое Савино задержан регулярный рейс А4 254 авиакомпании «Азимут», который должен был следовать по маршруту Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону.

Перевозчик решил заменить воздушное судно из-за неисправности бортового компьютера. Время вылета перенесено с 05:10 на 11:35. На рейс зарегистрирован 71 пассажир, в том числе 13 несовершеннолетних.

Пермская транспортная прокуратура контролирует ситуацию по оказанию пассажирам рейса всех необходимых услуг.

Ранее из-за вероятной неисправности во время полета капитан воздушного судна Belavia EW-455PA подал сигнал бедствия и направился в аэропорт Воронежа. Ему разрешили экстренную посадку, но самолет пролетел мимо.