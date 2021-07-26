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Возгорание произошло на магистральном газопроводе в Прикамье

  /   Обновлено: 26 июля 2021 20:41
Происшествия
Возгорание произошло на магистральном газопроводе в Прикамье
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Пермь, 26 июля. Возгорание произошло в Кишертском районе Пермского края. Инцидент случился на 1595-м километре магистрального газопровода Уренгой — Центр II, около реки Сылва.

Газопровод разгерметизировался и загорелся возле деревни Заборье Кишертского района. Угрозы распространения огня нет, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Представители газопроводной станции перекрыли задвижки. В настоящее время пожарные проводят ликвидацию огня сухой растительности на площади в два гектара. В ведомстве добавили, что угроза распространения пламени на жилые дома отсутствует.

Всего для работ привлекли 21 человека и 8 единиц техники.

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пермский край газопровод возгорание
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