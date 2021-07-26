Возгорание произошло на магистральном газопроводе в Прикамье

Пермь, 26 июля. Возгорание произошло в Кишертском районе Пермского края. Инцидент случился на 1595-м километре магистрального газопровода Уренгой — Центр II, около реки Сылва.

Газопровод разгерметизировался и загорелся возле деревни Заборье Кишертского района. Угрозы распространения огня нет, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Представители газопроводной станции перекрыли задвижки. В настоящее время пожарные проводят ликвидацию огня сухой растительности на площади в два гектара. В ведомстве добавили, что угроза распространения пламени на жилые дома отсутствует.

Всего для работ привлекли 21 человека и 8 единиц техники.