Крупнейшее возмещение вреда за пользование ископаемыми заплатит компания в Прикамье

Пермь, 26 июля. ООО «ДИВ» выплатит 39,8 млн рублей причиненного недрам Прикамья ущерба и заплатит 400 тысяч штрафа за пользование ископаемыми без лицензии. Это самое крупное возмещение вреда, причиненного недрам региона.

В сентябре 2018 года сотрудники министерства природы Пермского края выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси (ПГС) в русле реки Кама в Соликамском городском округе. Установлено, что «ДИВ» незаконно добыл 141 тыс. кубометров полезного ископаемого, являющегося собственностью РФ.

«В том же году ООО было назначено административное наказание и штраф — 400 тыс. рублей. Сотрудники минприроды рассчитали нанесенный недрам ущерб и доказали факт незаконной добычи полезного ископаемого без лицензии», — рассказали ФАН в министерстве.

В 2020 году Березниковская природоохранная прокуратура подала иск в Дзержинский районный суд Перми к «ДИВ» о возмещении 39,8 млн рублей вреда, причиненного недрам. В итоге требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Теперь ООО «ДИВ» обязано перечислить всю сумму в бюджет города Березники.

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