Объем услуг турагентств в Прикамье за два года упал на 72%

Пермь, 26 июля. Объем услуг турагентств в Прикамье за полгода составил 821,3 млн рублей. Это на 72,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Пермьстат.

Заметное снижение существует и в объеме гостиничных услуг. В 2021 году они заработали 233,9 млн рублей, что на 23,1% меньше показателя двухлетней давности.

Зато на уровень «до пандемии» вышли санатории и дома отдыха Пермского края — 1,049 млрд рублей. В 2019 году — 1,047 млрд рублей.

В Пермьстате отмечают, что почти во всех сферах услуг максимальное падение было зафиксировано в 2020 году, и постепенно идет возвращение к былым цифрам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что авторитетный журнал National Geographic Traveler объявил конкурс «Сокровища России». В него вошли сразу пять достопримечательностей и маршрутов Пермского края.