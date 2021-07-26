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Может ли человечество перейти на единый язык — мнение пермского ученого

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:44
Общество
Может ли человечество перейти на единый язык — мнение пермского ученого
wikipedia.org  /  SignVideo, GFDL

Пермь, 26 июля. Днем первого в мире искусственного языка, который создал в конце XIX века окулист Людвик Заменгоф, принято считать 26 июля. При этом говорят на эсперанто не более 2 млн человек на планете.

Ученые пермского политехнического университета попробовали ответить на вопрос, может ли в современном мире человечество перейти на единый язык.

«Глобализация сегодня достигла небывалых размахов. Однако вопрос языкового барьера до сих пор не снят. Несмотря на то, что английский язык является международным, не у всех есть возможности его учить», — рассказали ФАН в вузе.

Людвик Заменгоф создал первый искусственный язык, простой для изучения и с минимум исключений. По мнению кандидата филологических наук Ларисы Беловой, его рассматривали как попытку рационального улучшения мира через улучшение общения.

«При всей соблазнительности понятного для всех, легкого языка на эсперанто говорят не более 2 млн человек на Земле. Значит, у него нет коммуникативных потребностей в существовании – нет бытовых, повседневных нужд, ситуаций, задач и проблем человеческого бытия», — говорит доцент кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» пермского политеха.

Лариса Белова отмечает, что естественный язык — живой, а значит меняющийся. У него есть история: происхождение слов, фраз, синтаксических конструкций, которые связаны с конкретной историей племени, народа, нации.

«В каждом живом языке есть устойчивые фразы — фразеологизмы, появление которых связано с каким-либо определенным событием, обычаем, ситуацией. В искусственном же языке такие ситуации можно представить с трудом», — пояснила ФАН Белова.

В университете уверены, что придуманный язык, даже совершенный, не передаст накал эмоций, искренность и естественность переживаний, глубину мыслей. Слова в нем будут общие, нейтральные, универсальные и безликие.

В 2020 году на планете насчитывалось более 7 тысяч языков. Наиболее распространенными считаются 40, на которых разговаривают 2/3 населения планеты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые создали математическую модель и основанный на ней алгоритм, которые позволят определить наиболее эффективные условия добычи нефти и сэкономить средства предприятий.

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