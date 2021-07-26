Прикамский легкоатлет побил 40-летний рекорд чемпионатов страны

Пермь, 26 июля. Легкоатлеты Прикамья установили несколько рекордов на всероссийских соревнованиях. Мемориал Валерия Абрамова прошел в подмосковном Долгопрудном.

Наиболее драматичным получился забег Владимира Никитина на 5000 метров. У спортсмена уже была попытка переписать рекорд. Но на чемпионате России в начале июля ему немного не хватило.

«На этот раз в помощниках у пермского атлета был опытный стайер Константин Плохотников. Он великолепно выполнил роль пейсмейкера (разгоняющего). Первые 3000 м он шел по графику. А вот последние 2000 м Владимир Никитин бежал один, соревнуясь только с собой и секундомером. И рекорд состоялся», — рассказали ФАН в минспорта Прикамья.

Рекорд советского спортсмена Владимира Абрамова держался 40 лет. Новое достижение России в беге на дистанции 5000 м теперь принадлежит Владимиру Никитину — 13 минут 11,95 сек.

Там же Константин Холмогоров выступил на неклассической для себя дистанции 1000 м. В упорной борьбе на финишной прямой он одержал красивую победу с установлением личного рекорда и нового рекорда Пермского края на этой дистанции — 2 минуты 18,82 сек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские спортсмены поднялись на пятое место в общем медальном зачете по результатам второго дня летней Олимпиады.