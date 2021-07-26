Более 400 обманутых дольщиков ждут: в Перми приступили к проекту достройки ЖК «Весна»

Пермь, 26 июля. Фонд защиты прав дольщиков Прикамья и строительная фирма «Финист» подписали соглашение на разработку проекта достройки проблемных домов жилого комплекса «Весна» (Углеуральская, 25 и Переселенческая 98, 100). Цена контракта — 29,85 млн рублей.

В администрации губернатора Пермского края ФАН рассказали, что компании необходимо в течение восьми месяцев подготовить документацию для достройки домов, опираясь на итоги ранее проведенного обследования их технического состояния, и получить положительное заключение госэкспертизы.

«Планируется, что конкурс на выполнение строительно-монтажных работ будет объявлен в 2022 году. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2023 год. После достройки ЖК «Весна» будут восстановлены права более 400 дольщиков», — пояснили в краевой администрации.

Ранее глава региона поставил задачу восстановить права дольщиков и взял поручение на особый контроль. Ситуация касается более 4000 жителей. После федеральным фондом приняты решения о достройке 19 проблемных домов Прикамья.

Работы по 12 объектам сейчас на стадии проектирования. Заключены контракты с подрядчиками для домов по адресам: Карпинского, 112а, Юнг Прикамья, 14, проспект Декабристов, 97, Екатерининская, 175 (3 дома), Адмирала Ушакова, 34, Кировоградская, 68а, КИМ, 14, Углеуральская, 25, Переселенческая, 98, 100.

Также приняты решения о выплате компенсаций дольщикам еще 17 домов. Деньги уже получили 593 человека.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Прикамья смогут при переселении из аварийного жилья направлять средства на покупку квартиры в новостройке только с использованием эскроу-счетов. Это должно защитить средства граждан.