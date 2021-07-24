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Транспортная прокуратура защитила право на безопасность жителей поселка Мулянка

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:08
Происшествия
Транспортная прокуратура защитила право на безопасность жителей поселка Мулянка
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Пермь, 24 июля. Сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения требований законодательства о защите прав людей, которые проживают рядом с железнодорожной станцией.

Выяснилось, что муниципальный орган не обеспечил позволяющий жителям поселка безопасно пересекать железнодорожные пути подход к пешеходному переходу на станции Мулянка.

Также информацию о прибытии электропоездов, платформах и т. д. доводили до ожидающих пассажиров практически перед прибытием транспорта, что является недостаточным для безопасного перехода людей через платформы.

После этого прокуратура вынесла представления руководителю пермского центра организации работы железнодорожных станций и главе муниципалитета.

В настоящее время производится заблаговременное информирование пассажиров о прибытии поезда. Также на обустройство тротуаров к пешеходному переходу выделены 2,4 млн рублей.

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