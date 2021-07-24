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Пермяк разбил бетонный пол перфоратором в поисках жены
Происшествия
Пермяк разбил бетонный пол перфоратором в поисках жены
pixabay.com  / 

Пермь, 24 июля. В центре столицы Прикамья житель многоквартирного дома потерял свою жену. Чтобы найти ее, он в буквальном смысле вскрыл все полы, напугав при этом соседей.

По информации региональных СМИ, инцидент случился в пятницу, 23 июля. При этом гражданин сам позвонил с криками о помощи в экстренные службы. Он сообщил, что его жену зажало в напольном перекрытии.

На место приехала спецбригада спасателей, которая констатировала, что в квартире кроме мужчины больше никого нет. Зато бетонный пол напрочь разбит перфоратором. Хозяин же утверждал, что именно здесь застряла его жена.

В итоге спасатели вызвали психиатрическую помощь. Теперь пермяка будут лечить.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль случай с пожилой жительницей Губахи Прикамья. 70-летнюю женщину заперли в квартире ее собственные дети.

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пермь спасатели соседи экстренные службы психическое расстройство
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