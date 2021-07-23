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Бастрыкин взял на контроль случай с заточением родственниками бабушки в Прикамье
Общество
Бастрыкин взял на контроль случай с заточением родственниками бабушки в Прикамье
Пресс-служба СК РФ  / 

Пермь, 23 июля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки по факту случая с пожилой жительницей Губахи Прикамья. 70-летнюю женщину заперли в квартире ее собственные дети.

Они заколотили окна досками и повесили на дверь замок. Соседям пришлось подкармливать бабушку через окно. Таким же образом в квартиру доставлялась и вода.

Местные жители рассказывали журналистам, что женщина живет в таких условиях больше месяца, а также, что у пенсионерки не все в порядке с головой.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Александр Бастрыкин поручил отчитаться об обстоятельствах обнаружения подземного бункера-тюрьмы в Ленобласти.

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