Роботу отказали в регистрации для участия в выборах в Заксобрание Прикамья

Пермь, 23 июля. Разработанный пермской компанией робот попробовал подать заявку на участие в выборах в Заксобрание Прикамья. Промобот решил пойти в качестве самовыдвиженца.

Он рассказал, что продолжит в регионе программу цифровизации, построит в Перми новый мост и метро, сообщил, что спокойно может работать без отпуска и выходных.

«Мы избавимся от очередей в поликлиниках и магазинах, привлечем больше людей в музеи, откроем новые направления подготовки в вузах. Промобот должен быть на каждом туристическом объекте, в аэропорту, каждом МФЦ, торговом центре, университете, школе, а главное, в зоопарке», — говорит робот в своем записанном обращении.

Однако избирком отказал кандидату в регистрации. По словам члена комиссии с правом решающего голоса Антона Маклаева, принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 21 года, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина.

«У робота есть только технический паспорт устройства, что не соответствует требованиям. Если когда-то в будущем роботы будут получать такие же документы, как все граждане, — у комиссий будут основания принимать подобные заявки», — заявил Маклаев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что созданный в Пермском крае робот «Промобот» успешно завершил прохождение испытательного срока в полиции Абу-Даби. Он продолжался на протяжении года.