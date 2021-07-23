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Роботу отказали в регистрации для участия в выборах в Заксобрание Прикамья
Общество
Роботу отказали в регистрации для участия в выборах в Заксобрание Прикамья
promo-bot.ru  /  Промобот

Пермь, 23 июля. Разработанный пермской компанией робот попробовал подать заявку на участие в выборах в Заксобрание Прикамья. Промобот решил пойти в качестве самовыдвиженца.

Он рассказал, что продолжит в регионе программу цифровизации, построит в Перми новый мост и метро, сообщил, что спокойно может работать без отпуска и выходных.

 «Мы избавимся от очередей в поликлиниках и магазинах, привлечем больше людей в музеи, откроем новые направления подготовки в вузах. Промобот должен быть на каждом туристическом объекте, в аэропорту, каждом МФЦ, торговом центре, университете, школе, а главное, в зоопарке», — говорит робот в своем записанном обращении.

Однако избирком отказал кандидату в регистрации. По словам члена комиссии с правом решающего голоса Антона Маклаева, принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 21 года, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина.

«У робота есть только технический паспорт устройства, что не соответствует требованиям. Если когда-то в будущем роботы будут получать такие же документы, как все граждане, — у комиссий будут основания принимать подобные заявки», — заявил Маклаев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что созданный в Пермском крае робот «Промобот» успешно завершил прохождение испытательного срока в полиции Абу-Даби. Он продолжался на протяжении года.

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