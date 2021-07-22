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Технология аспиранта пермского политеха победила на конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Технологии
Технология аспиранта пермского политеха победила на конкурсе «Моя страна – моя Россия»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 22 июля. Аспирант Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) стал одним из победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Владимир Буров защитил свою работу в номинации «Большая технологическая разведка моей страны».

Он представил технологию «сонохимической активации флотореагентов», адаптированную для предприятий калийной промышленности России. Она позволит увеличить извлечение ценного продукта и повысить его качество.

«Технология в конечном итоге позволит увеличить производство сельскохозяйственных растений и, что самое важное, обеспечить продовольственную безопасность нашей страны», — рассказал пресс-службе администрации губернатора Прикамья Владимир Буров.

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что на заочном этапе данной номинации приняли участие 1 852 претендента из 47 регионов России.

«В финале встретились авторы самых ярких инициатив, каждая из которых представляет технологический проект, готовый к реализации. Наша задача заключается в том, чтобы конкурсанты получили возможность преобразовать идею в реальный продукт, востребованный на рынке современных технологий», — сказал Комиссаров.

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые создали математическую модель и основанный на ней алгоритм, которые позволят определить наиболее эффективные условия добычи нефти и сэкономить средства предприятий.

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пермь промышленность технология политехнический университет калийные удобрения
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